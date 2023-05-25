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    Димаш Кудайберген представил новый музыкальный клип «Omir»

    25 Мая 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 мая, в свой день рождения, Димаш Кудайберген представил новую музыкальную композицию «Omir», которую посвятил всем своим поклонникам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dimashnews.com.

    Произведение рассказывает историю жизненного и творческого пути исполнителя от самого начала до его становления артистом, которого знают сегодня.

    «Omir» — глубокая и трогательная композиторская работая Димаша Кудайбергена, в которой артист ведет внутренний монолог с самим с собой, перебирая по крупицам жизнь и рассуждая о ней.

    Музыкальное видео, выполненное в приглушенных оттенках, снято в жанре MOOD VIDEO.

    Во время просмотра клипа зрители перемещаются в небольшую темную комнату с проектором, где вместе с Димашем смотрят на самые яркие моменты из его жизни: беззаботное детство, музыкальные конкурсы, заветная победа в «I am Singer», его любимые Dears, знакомства с интересными людьми и незабываемые концерты…

    Смотря на все эти кадры, Димаш словно заново переживает каждый миг.

    «Omir — это произведение, чьи мелодия и слова впервые прорвались из моего внутреннего мира. Произведение, приуроченное к моему дню рождения. Я посвящаю его всем моим слушателям, сподвигшим меня выстоять и против свирепых волн на водной глади, и против бушующей бури. Это творение о моей жизни», — поделился артист.

    Ранее Игорь Крутой поздравил Димаша Кудайбергена с днем рождения в прямом эфире телеканала Jibek Joly.

    Кроме того, телеканал Jibek Joly запустил ролик в честь дня рождения Димаша Кудайбергена в центре Астаны

    24 мая известный казахстанский певец Димаш Кудайберген отмечает свое 29-летие.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Культура Видео Димаш Кудайберген
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