Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Именитый певец Димаш Кудайберген провел благотворительный концерт, средства от которого были направлены на покупку медицинского оборудования и материалов для онкобольных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

16 января 2021 года Димаш Кудайберген на американской платформе Tixr провел онлайн-концерт «Dimash Digital Show» в сотрудничестве с некоммерческой организацией Project C.U.R.E., который носил благотворительный характер. Результатом совместной работы Димаша и благотворительной организации Project C.U.R.E. стала доставка медицинского оборудования и материалов в «Национальный научный онкологический центр» в городе Нур-Султан.

Медицинскому центру были переданы кровати, инвалидные коляски, хирургические шапки, перчатки, хирургические маски, очки, защита для лица, халаты и маски N-95.

21 февраля 2022 года руководитель творческого центра «DimashAli» Канат Айтбаев, редакция «DimashNews» и координатор проекта Кымбат Жакупова посетили «ННОЦ», осмотрели доставленный груз и пообщались с сотрудниками центра.

В интервью корреспонденту «DimashNews» первый заместитель председателя правления Национального научного онкологического центра Канат Сыздыкович Сатыбаев рассказал, что в настоящее время предоставленные изделия медицинского назначения и средства индивидуальной защиты в условиях текущей эпидемиологической ситуации в мире, активно используются нашим Центром. Кровати установлены в палатах, изделия медицинского назначения, в том числе средства индивидуальной защиты служат для обеспечения безопасности сотрудников и пациентов.

Особенную роль играют средства индивидуальной защиты при работе в специализированном отделении для онкогематологических больных с коронавирусной инфекцией. Данное отделение было открыто на базе Национального научного онкологического центра, поскольку госпитализация таких пациентов в стационары общего профиля несет очень большие риски вследствие сниженного иммунитета у онкобольных.

По итогам встречи Канат Сатыбаев от лица Национального научного онкологического центра выразил благодарность за оказанную гуманитарную помощь. Пожелал успехов Димашу Кудайбергену в его работе и отметил, что для многих пациентов, теряющих стимул в жизни из-за тяжелого заболевания, погружение в творчество является очень важным моментом и помогает людям жить дальше.

«Эта помощь была для нас действительно посильной помощью. Как я уже говорил ранее, на базе нашего Центра открывалось COVID-отделение для онкогематологических больных, чтобы мы не отправляли их в городские ковидные стационары, и они проходили лечение здесь. Перед нами была поставлена такая задача, мы ее полностью реализовали и применяли ту гуманитарную помощь, которую нам предоставили. Мы активно использовали их и будем продолжать использовать дальше во благо наших пациентов», — сказал Канат Сатыбаев.

«Национальный научный онкологический центр» был основан в 2018 году, и на сегодняшний день является ведущим научным центром в области диагностики и лечения онкологических заболеваний в Республике Казахстан.

Высококвалифицированные специалисты данного Центра оказывают онкологическую помощь пациентам в соответствии с международными стандартами, проводят все виды операций по онкологическим новообразованиям, а также осуществляют трансплантацию внутренних органов; трансплантацию костного мозга (взрослым).

В настоящее время в столице реализуется проект строительства «Национального научного онкологического центра», который будет соответствовать всем национальным и международным стандартам.

Планируется, что «Национальный научный онкологический центр» станет ведущим научным центром в области диагностики и лечения онкологических заболеваний в странах Центрально-Азиатского региона с образцовой инфраструктурой и интеграцией научной, клинической и образовательной практики, где будут представлены самые передовые технологии, отделения лучевой, лазерной, протонной и ядерной медицины. Пациенты смогут получить весь комплекс высококвалифицированной, высокотехнологической медицинской помощи по ранней диагностике и лечению злокачественных новообразований и реабилитации на территории Казахстана, не выезжая за рубеж.