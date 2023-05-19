Димаш Кудайберген опубликовал фото и видео с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал фотографию и видео с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, передает МИА «Казинформ».

«Момент беседы с Главой государства Касым-Жомартом Кемелулы в бескрайнем небе после важной командировки!» - написал Димаш Кудайберген в Instagram.

Как сообщалось, в ходе своего государственного визита в Китай Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, принял участие в инвестиционном круглом столе, встретился и подписал меморандумы с руководителями крупнейших китайских компаний, а также выступил на саммите «Центральная Азия – Китай».

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген вчера вечером спел для лидеров стран Центральной Азии и Председателя КНР Си Цзиньпина в Лотосовом парке династии Тан.

Ранее сегодня Димаш также разместил в социальной сети фото с подписью: «Моя работа в городе Сиань подошла к концу».