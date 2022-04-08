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    Димаш Кудайберген даст первый концерт на стадионе Дюссельдорфа

    8 Апреля 2022, 18:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 апреля известный казахстанский артист Димаш Кудайберген прилетел в Германию, чтобы продолжить свой концертный тур «ARNAU», который был перенесен в 2020 году в связи с начавшейся пандемией коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

    Утро в аэропорту Дюссельдорфа началось со счастливых улыбок, казахских песен и непередаваемой атмосферы, которой был наполнен каждый уголок — так тепло и ярко встретили Димаша поклонники его творчества.

    Мужчины и женщины, молодые, взрослые и дети — множество фанатов сегодня собрались, чтобы приветствовать любимого артиста.

    Задолго до прибытия Димаша поклонники собрались в аэропорту, обменивались впечатлениями, делились контактами, обсуждали любимые песни артиста.

    Dears из Чили, Аргентины, Германии, Великобритании, Аргентины, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Испании, Швеции, Канады, Нидерландов, Колумбии, Норвегии и других стран радостно приветствовали любимого артиста на разных языках.

    «Сәлеметсіз бе» («Здравствуйте!»), «Рақмет сізге» («Спасибо вам!»), — слова на казахском языке от поклонников из разных стран звучали особенно трогательно.

    Димаш поблагодарил фанатов за поддержку, по недавно сложившейся традиции обменялся подарками с юной поклонницей, дал несколько автографов.

    9 апреля на стадионе «ISS Dome» Дюссельдорфа пройдет первый концерт Димаша в рамках тура «ARNAU». Артист с нетерпением ждет очередной долгожданной встречи с Dears, чтобы представить им обновленную программу своего концертного тура.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Германия Димаш Кудайберген
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