Диалоговая площадка «Талқылау» будет создана при партии «AMANAT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Диалоговая площадка «Талқылау» будет создана при партии «AMANAT». Об этом сообщил руководитель отдела политического анализа Института общественной политики партии «AMANAT» Даурен Базаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы у нас бурно развиваются диалоговые площадки, дискуссии, где обсуждаются актуальные, общественно-политические вопросы страны, так и зарубежных близлежащих стран. При партии действует диалоговая, дискуссионная площадка Nur Otan Trends, где тоже обсуждаются эти вопросы. Вчера в ходе выступления председатель партии, Глава государства отметил, что все дискуссии, обсуждения должны проходить не в социальных сетях, а в стенах Парламента в ходе заседания фракции, где должны обсуждаться актуальные вопросы и находить свои ответы. В этом ключе партия будет работать, будет создана диалоговая площадка «Талқылау», где наши эксперты, в том числе зарубежные, примут участие в решении актуальных вопросов нашей страны», - отметил Даурен Базаров на площадке МИА «Казинформ».

Спикер заверил, что партия будет открытой и начнет принимать идеи от населения по дальнейшему ее развитию.