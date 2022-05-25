Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Диагональная пешеходная разметка появилась на одной из улиц Костаная

    25 Мая 2022, 14:52

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае на пересечении улиц Маяковского и Чкалова в экспериментальном порядке нанесена диагональная пешеходная разметка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечают в полиции, этот опыт применен в областном центре по примеру крупных мегаполисов. Данный перекресток был выбран неслучайно: несмотря на то, что это не центральная улица, здесь находится множество социальных объектов и общеобразовательных учреждений.

    «Вблизи перекрестка расположены три школы, колледж, университет. Этот пешеходный переход очень оживленный, здесь большой поток транспортных средств, так как дорога выводит на выезд из города Костаная, - пояснил старший инспектор административной полиции ДП Костанайской области, капитан полиции Серикпай Кадирбаев. — Принцип работы нового пешеходного перехода состоит в периодичности движения пешеходов и транспортных средств. На установленном здесь светофоре есть пешеходная панель, на которую необходимо ориентироваться при переходе дороги в удобном направлении».

    В департаменте полиции отметили, что это нововведение значительно уменьшит количество ДТП с участием пешеходов на данном участке дороги.

    По информации ведомства, с начала года в областном центре совершено 37 ДТП, в которых 5 человек погибли и 41 пострадали. С участием пешеходов произошло 19 ДТП, в которых 3 человека погибло и 16 пострадало. Одно ДТП произошло на перекрестке Маяковского-Чкалова.

    В полиции намерены внимательно изучить обратную связь от населения и сделать выводы об аварийности. Причем такие же разметки могут появиться и на центральных улицах областного центра. Первые отклики уже получены.

    «В плане безопасности - решение оптимальное. Я такое видела только в Америке. Не думала, что и до нас это дойдет. Идем в ногу со временем», - поделилась впечатлениями горожанка Юлия Яворик.

    В полиции отмечают, что удобность и безопасность нововведения покажет время.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП МВД РК Регионы Общество Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Захват заложников в Астане: глава МВД рассказал о проведенной операции
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи