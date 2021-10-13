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    Действия стран и правительств все еще могут влиять на изменения климата – Глава государства

    13 Октября 2021, 17:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал объединить усилия в деле подготовки к изменению климата и снижению вредных выбросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует четко понимать – точка невозврата еще не пройдена, действия стран и правительств все еще могут влиять на изменения климата и его стабилизацию. Казахстан признает наличие общей ответственности в достижении глобальной температуры Парижского соглашения. Несмотря на значительную зависимость от природных ископаемых, которые являются источником энергии, занятости и фискальных доходов, Казахстан в числе первых стран объявил о достижении углеродной нейтральности к середине этого века», - сказал Касым-Жомарт Токаев на международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

    Ранее, Глава государства спрогнозировал снижение урожайности пшеницы вследствие климатических изменений. «По данным Программы развития ООН за 2020 год в условиях ожидаемого климата 2030 года, урожайность мировой пшеницы в среднем по семи исследуемым областям – Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области – составит 63% - 87% от ее современного уровня. Учитывая, что Казахстан является единственной страной-экспортером, это неизбежно создаст угрозу продовольственной безопасности всего региона», - отметил Президент.

    Напомним, сегодня в Нур-Султане начала свою работу международная конференция «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана». В мероприятии принимают участие Президент Касым-Жомарт Токаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, также высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ООН Президент Казахстана Экология Природа Международная деятельность РК
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