Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.38 eur/kzt 483.58

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 64.95
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Действие водительских прав злостных алиментщиков приостановили в СКО

    28 Ноября 2022, 13:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуроры приняли жесткие меры к злостным неплательщикам алиментов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы надзорного органа, по представлениям частных судебных исполнителей суд приостановил действие водительских прав 69 плательщиков алиментов, имеющих задолженность на общую сумму 72,3 млн тенге.

    «Пока они не выплатят средства, предназначенные на содержание 87 детей, не смогут управлять автомобилями. Контроль за исполнением судебных актов осуществляется дорожными полицейскими», - отметил первый заместитель прокурора области Абу-Али Саттар.

    Он добавил, что к уголовной ответственности привлекли 12 злостных алиментщиков, к административной – 86. К последним применили наказание в виде ареста.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Застрявшим на трассе сорока пассажирам автобуса помогли в Урджарском районе
    Пятая часть населения СКО не имеет медстраховки
    Продавец «полицейских» удостоверений задержан в Актобе
    Медорганизацию проверили по жалобам жителей в СКО
    Популярное
    1 Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию
    2 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
    3 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
    4 Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции
    5 В пяти областях Казахстана закрыли дороги из-за сильного мороза
    Новости партнеров