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    Деятельность финансовой пирамиды «EDEN LIFE» пресечена в Алматы

    18 Марта 2022, 12:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «EDEN LIFE» замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал агентства.

    «Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты, гарантировав получение выгодного вознаграждения формировавшегося за счет привлечения денежных средств других вкладчиков.

    Ведется досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору», - проинформировали в пресс-службе агентства.

    Агентство призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Борьба с преступностью Другие государственные органы Общество Криминал Финансовая пирамида
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