Деятельность финансовой пирамиды «EDEN LIFE» пресечена в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «EDEN LIFE» замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал агентства.

«Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты, гарантировав получение выгодного вознаграждения формировавшегося за счет привлечения денежных средств других вкладчиков.

Ведется досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору», - проинформировали в пресс-службе агентства.

Агентство призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.