Девять укусов клещей зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала апреля зарегистрировали девять укусов клещей. Среди пострадавших четверо детей в возрасте до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев проинформировал, что за прошлый год с укусами клещей за медицинской помощью обратились 672 жителя региона. Из них почти треть – дети. Отмечался рост числа укусов в 1,5 раза.

Зарегистрировали в 2022 году и три случая клещевого энцефалита среди взрослых. По одному в Айыртауском, Кызылжарском районах и городе Петропавловске. У двоих жителей Кызылжарского района выявили болезнь Лайма - заболевание с преимущественным поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата.

«С наступлением тепла начался период активности клещей в природе. Эпидемический сезон ежегодно длится с апреля по октябрь. Клещи опасны как переносчики возбудителей многих инфекционных заболеваний. В том числе клещевой энцефалит, сыпной клещевой тиф, туляремия, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическая лихорадка. Одной из самых опасных является клещевой вирусный энцефалит. Сезонность заболевания связана с массовым выплодом клещей, пик заболеваемости приходится на май-июнь», - прокомментировал Асет Жуматаев.

Он добавил, что система профилактических мероприятий складывается из мер по предупреждению нападения клещей и так называемой специфической профилактики самого заболевания. Профилактической иммунизации подлежат лица, деятельность которых связана с пребыванием в природном очаге клещевого энцефалита. В прошлом году эндемичным определили Айыртауский район. Вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства.

«В апреле и сентябре пройдут дезинсекционные противоклещевые мероприятия в селах Бесколь и Пеньково Кызылжарского района. Лицам, все же подвергшимся укусам клещей, рекомендуется обратиться в поликлинику по месту жительства для оказания медицинской помощи, консультации и медицинского наблюдения», - сказал главный санврач области.



