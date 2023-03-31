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    Девять силовиков лишили свободы за пытки задержанных во время январских событий

    31 Марта 2023, 19:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала прошлого года по поручению Главы государства прокурорами расследовано 11 уголовных дел о пытках в период «январских событий». Об этом сообщил заместитель генпрокурора Булат Дембаев в ходе круглого стола с участием представителей неправительственных организаций, адвокатов, представителей Верховного Суда, юстиции, правоохранительных и специальных органов, а также научного сообщества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    По результатам расследования к уголовной ответственности привлечены 35 сотрудников силовых органов, совершивших пытки в отношении 84 граждан. К реальному лишению свободы осуждено 9 лиц, по другим идут судебные разбирательства.

    «Одной из немаловажных проблем в выявлении правонарушений во время «январских событий» стало целенаправленное уничтожение злоумышленниками серверов хранения записей видеонаблюдения в г.Алматы и Алматинской области. Спецпрокурорам удалось восстановить эти записи и в последующем использовать их как основное доказательство применения пыток», - отметил заместитель генпрокурора Булат Дембаев.

    В ходе обсуждения коснулись вопроса обеспечения безопасности граждан, доставляемых в правоохранительные органы. В целях недопущения применения пыток в органах уголовного преследования повсеместно установлено видеонаблюдение. Однако проверкой прокуратуры установлено 6 159 участков и помещений органов уголовного преследования, не охваченных системами видеонаблюдения, так называемых «слепых зон». 937 камер оказались в нерабочем состоянии. Сейчас принимаются меры по устранению этих недоработок.

    Кроме того, в этом направлении отсутствовала четкая регламентация должностных обязанностей руководителей и сотрудников по превенции пыток и ответственности за их допущение. Теперь есть соответствующая инструкция, установлены границы, ответственность руководителей, вплоть до увольнения за допущение пыток во вверенном подразделении.

    В завершение заместитель генпрокурора рассказал о принимаемых комплексных мерах по противодействию пыткам, в том числе их превенции, выработке «нулевой» терпимости к ним.

    В свою очередь, адвокатским сообществом внесено предложение об образовании в системе органов прокуратуры криминалистического подразделения для эффективного закрепления следов преступлений, по делам о пытках.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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