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    Девять детей отравились в школьной столовой в Павлодарской области

    14 Сентября 2022, 22:01

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Санэпидемиологи предположили, что ученики могли отравиться в школьной столовой, потому что они все там питались, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    Первое экстренное извещение из районной больницы об учениках основной общеобразовательной школы №2 с возможным пищевым отравлением поступило в 09:00 9 сентября. Еще четверо обратились за медпомощью в 15:00. Все пациенты – ученики одной школы.

    «В этот же день в 20:40 поступило последнее экстренное извещение об учащемся этой же школы, – рассказали в областном управлении санэпидконтроля. – Дети жаловались на рвоту, боль в животе, диарею, повышенную до 39 градусов температуру», - сообщили в районной больнице.

    Из девяти заболевших самый младший – ученик нулевого класса, самые старшие – два девятиклассника.

    Как рассказал главный врач щербактинской районной больницы Алмаз Мекишев, пятерым помощь оказали в приемном покое и отправили на амбулаторное лечение. Четверых детей направили на госпитализацию в детскую областную больницу.

    Санэпидемиологи предположили, что ученики могли отравиться в школьной столовой, потому что они все там питались, но версию еще не подтвердили.

    «При эпидемиологическом расследовании выяснили, что 7 и 8 сентября дети ели рожки, гречку с котлетами, свекольник, сосиски в тесте, пили яблочный сок, компот, – дополнили в областном управлении санэпидконтроля. – В домашнем очаге все контактные лица здоровы».

    Специалисты начали внеплановые проверки в столовой школы №2, в том числе обследуют сотрудников ИП, работающих в общепите. Отобрали на анализ питьевую воду и продукты. Результаты лабораторных исследований пока не готовы, но специалисты уже выявили несколько нарушений, в том числе отсутствие допуска к работе у повара, нарушение условий хранения суточных проб.

    Между тем, у госпитализированных детей выявили бактерии рода шигелл – ShigellaSonne. Они показывают наличие пищевого отравления. Новых случаев пищевых отравлений в школе №2 не зарегистрировано. Эпидемиологическое расследование продолжается.

    Ранее девять человек отравились в сауне в Аксу. Они купались в бассейне.


    Фото: pavlodarnews.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Происшествия Регионы Павлодар Дети
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