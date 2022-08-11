Девяносто образовательных грантов из местного бюджета выделят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области начался прием документов на получение образовательных грантов из местного бюджета. Претендовать на них смогут 90 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ежегодно на целевую подготовку по педагогическим и другим приоритетным специальностям из областного бюджета выделяются образовательные гранты. В этом году их 90. Из них 30 мест – «Педагогические науки» и 60 – «Здравоохранение» (резидентура)», - сообщили в пресс-службе управления образования Карагандинской области.
По решению конкурсной комиссии госзаказ распределен по следующим направлениям подготовки специалистов с высшим и послевузовским образованием:
Здравоохранение:
- по специальности «Инфекционные болезни взрослые, детские» (резидентура): Медицинский университет Караганды – пять мест;
- «Анестезиология и реаниматология взрослая, детская» (резидентура): Медицинский университет Караганды – 10 мест, Медицинский университет Астана – 10 мест;
- «Педиатрия» (резидентура): Медицинский университет Караганды – пять мест;
- «Неонатология» (резидентура): Медицинский университет Караганды – пять мест;
- «Акушерство и гинекология взрослая, детская» (резидентура): Медицинский университет Караганды – 10 мест, Медицинский университет Астана – 10 мест;
- «Терапия» (резидентура): Медицинский университет Караганды – пять мест.
Образование:
- учителя педагогики и методики начального обучения: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – два места;
- физической культуры: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – 10 мест;
- математики: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – четыре места, Жезказганский университет имени О. Байконурова – одно место;
- физики: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – три места;
- русского языка и литературы: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – четыре места, Жезказганский университет имени О. Байконурова – одно место;
- иностранного языка: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – пять мест.
Прием документов по специальностям бакалавриата осуществляется с 10 по 15 августа в приемных комиссиях указанных вузов.
Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта претендент подает документы в приемную комиссию организации высшего и послевузовского образования:
1) заявление на бланке установленного образца;
2) документ об образовании (подлинник при подаче документов в приемную комиссию);
3) сертификат ЕНТ (при подаче документов в приемную комиссию);
4) копию документа, удостоверяющего личность;
5) копии документов, подтверждающие льготную категорию.