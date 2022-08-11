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    • Девяносто образовательных грантов из местного бюджета выделят в Карагандинской области

    11 Августа 2022 19:06

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области начался прием документов на получение образовательных грантов из местного бюджета. Претендовать на них смогут 90 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ежегодно на целевую подготовку по педагогическим и другим приоритетным специальностям из областного бюджета выделяются образовательные гранты. В этом году их 90. Из них 30 мест – «Педагогические науки» и 60 – «Здравоохранение» (резидентура)», - сообщили в пресс-службе управления образования Карагандинской области.

    По решению конкурсной комиссии госзаказ распределен по следующим направлениям подготовки специалистов с высшим и послевузовским образованием:

    Здравоохранение:

    - по специальности «Инфекционные болезни взрослые, детские» (резидентура): Медицинский университет Караганды – пять мест;

    - «Анестезиология и реаниматология взрослая, детская» (резидентура): Медицинский университет Караганды – 10 мест, Медицинский университет Астана – 10 мест;

    - «Педиатрия» (резидентура): Медицинский университет Караганды – пять мест;

    - «Неонатология» (резидентура): Медицинский университет Караганды – пять мест;

    - «Акушерство и гинекология взрослая, детская» (резидентура): Медицинский университет Караганды – 10 мест, Медицинский университет Астана – 10 мест;

    - «Терапия» (резидентура): Медицинский университет Караганды – пять мест.

    Образование:

    - учителя педагогики и методики начального обучения: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – два места;

    - физической культуры: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – 10 мест;

    - математики: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – четыре места, Жезказганский университет имени О. Байконурова – одно место;

    - физики: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – три места;

    - русского языка и литературы: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – четыре места, Жезказганский университет имени О. Байконурова – одно место;

    - иностранного языка: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – пять мест.

    Прием документов по специальностям бакалавриата осуществляется с 10 по 15 августа в приемных комиссиях указанных вузов.

    Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта претендент подает документы в приемную комиссию организации высшего и послевузовского образования:

    1) заявление на бланке установленного образца;

    2) документ об образовании (подлинник при подаче документов в приемную комиссию);

    3) сертификат ЕНТ (при подаче документов в приемную комиссию);

    4) копию документа, удостоверяющего личность;

    5) копии документов, подтверждающие льготную категорию.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    #Карагандинская область #Образование #Здравоохранение #Молодежь #Бюджет #Караганда
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