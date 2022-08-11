Девяносто образовательных грантов из местного бюджета выделят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области начался прием документов на получение образовательных грантов из местного бюджета. Претендовать на них смогут 90 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно на целевую подготовку по педагогическим и другим приоритетным специальностям из областного бюджета выделяются образовательные гранты. В этом году их 90. Из них 30 мест – «Педагогические науки» и 60 – «Здравоохранение» (резидентура)», - сообщили в пресс-службе управления образования Карагандинской области.

По решению конкурсной комиссии госзаказ распределен по следующим направлениям подготовки специалистов с высшим и послевузовским образованием:

Здравоохранение:

- по специальности «Инфекционные болезни взрослые, детские» (резидентура): Медицинский университет Караганды – пять мест;

- «Анестезиология и реаниматология взрослая, детская» (резидентура): Медицинский университет Караганды – 10 мест, Медицинский университет Астана – 10 мест;

- «Педиатрия» (резидентура): Медицинский университет Караганды – пять мест;

- «Неонатология» (резидентура): Медицинский университет Караганды – пять мест;

- «Акушерство и гинекология взрослая, детская» (резидентура): Медицинский университет Караганды – 10 мест, Медицинский университет Астана – 10 мест;

- «Терапия» (резидентура): Медицинский университет Караганды – пять мест.

Образование:

- учителя педагогики и методики начального обучения: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – два места;

- физической культуры: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – 10 мест;

- математики: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – четыре места, Жезказганский университет имени О. Байконурова – одно место;

- физики: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – три места;

- русского языка и литературы: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – четыре места, Жезказганский университет имени О. Байконурова – одно место;

- иностранного языка: Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова – пять мест.

Прием документов по специальностям бакалавриата осуществляется с 10 по 15 августа в приемных комиссиях указанных вузов.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта претендент подает документы в приемную комиссию организации высшего и послевузовского образования:

1) заявление на бланке установленного образца;

2) документ об образовании (подлинник при подаче документов в приемную комиссию);

3) сертификат ЕНТ (при подаче документов в приемную комиссию);

4) копию документа, удостоверяющего личность;

5) копии документов, подтверждающие льготную категорию.



