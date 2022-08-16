Девушка выбросилась с 25 этажа в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В начале десятого вечера на пульт 102 поступило сообщение о том, что с балкона, расположенного на 25-ом этаже одного из ЖК по улице Розыбакиева, выбросилась женщина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Информация подтвердилась. Личность погибшей установлена. В управлении полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по статье 105 УК РК « Доведение до самоубийства». Обстоятельства произошедшего и мотив устанавливаются.





Фото: t.me/POLICE_of_KZ



