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    Девушка спрыгнула с крыши многоэтажки в Петропавловске

    31 Мая 2023, 18:28

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске девочка-подросток покончила с собой, спрыгнув с крыши 16-этажного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, трагедия произошла во второй половине дня в микрорайоне «Жас оркен».

    «В 15:15 на оперативный канал 102 поступило сообщение о том, что на крыше одного из 16-этажных жилых домов по улице Жамбыла стоит девочка. Незамедлительно выехавшими по указанному адресу полицейскими обнаружено ее тело без признаков жизни. Сотрудники следственно-оперативной группы установили личность пострадавшей. По предварительной версии, 15-летняя девушка совершила суицид, прыгнув с крыши дома», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Досудебное расследование ведется по статье «Доведение до самоубийства». Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Регионы Петропавловск
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