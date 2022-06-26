Девушка-полицейский из Акмолинской области спасла девочку в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Старший криминалист департамента полиции Акмолинской области Зарина Жуманбек, спасшая ребенка в Москве, посетила посольство Казахстана в России и встретилась с казахстанскими дипломатами, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Зарина рассказала о подробностях спасения девочки, поведала о специфике своей работы и поделилась планами на будущее.

«В тот день, 16 мая, после вечернего построения мы с коллегами направлялись в расположение. Находясь на остановке, мы заметили, как трамвайные пути переходила женщина с двумя малолетними детьми пяти-шести лет. Порывом ветра у одной из малышок сорвало головной убор и вынесло на проезжую часть, девочка ринулась вслед за ним, не замечая надвигающегося трамвая, который уже был практически в одном-двух метрах от нее. Увидев это, я, не раздумывая, моментально бросилась к девочке и вытянула ее с путей, не дав произойти худшему», - сказала Зарина.

«После этого я передала испуганного ребенка маме и попыталась их успокоить. Напомнила им о правилах дорожного движения, поговорила с малышкой и, надеюсь, что впредь она будет внимательной», - добавила старший лейтенант полиции.

Свидетелями происшествия стали учащиеся 3-го факультета Академии управления МВД РФ, которые тоже находились на этой остановке. Они же сообщили руководству учебного заведения о героическом поступке нашей соотечественницы.

Как призналась Зарина, вопрос личной безопасности для нее отошел на второй план. «Увидев, что ребенок может остаться под колесами трамвая, я не могла по-другому поступить. Для меня это было принципиально важно. Думаю, что каждый на моем месте сделал бы то же самое», - подчеркнула она.

По словам Зарины, после происшествия мама девочки благодарила слушателей академии и поинтересовалась, где работает ее спасительница, чтобы лично поблагодарить руководство. Ей назвали учебное заведение, рекомендовали успокоить двух испуганных детишек. К сожалению, имя спасенной малышки и ее мамы осталось неизвестным, видимо, сказалась стрессовая для всех ситуация.

О себе Зарина сообщила, что она родом из города Кокшетау. Семья большая - мама, четыре младших сестренок и братишка - проживает там же, папа ушел из жизни пять лет назад. Путь ее становления как офицера начался с поступления в Карагандинскую академию МВД РК. Тогда же ей, молодому абитуриенту, было предложено поступить в Волгоградскую академию МВД РФ по специальности судебная экспертиза. После окончания с отличием российского вуза Зарина Жуманбек вернулась на родину и была назначена на должность криминалиста департамента полиции Акмолинской области. Здесь она проработала два года и в 2021 году решила поступить в Академию управления МВД РФ, чтобы вплотную заняться научно-исследовательской деятельностью. Сейчас девушка обучается на первом курсе в Академии управления МВД России по специальности «криминалистика и судебно-экспертная деятельность».

«Так как я изучаю судебное почерковедение, я решила разработать методические рекомендации сотрудникам правоохранительных органов и Министерства юстиции. Планирую сформировать базу криминалистического исследования казахской письменности, выполненной при помощи латинской графики. В этот момент занимаюсь данным диссертационным исследованием», - сказала она.

Казахстанские дипломаты поблагодарили Зарину Жуманбек за смелость и решительность, проявленные в непростой ситуации, особо подчеркнув, что именно такие героические и одновременно человеческие поступки, вне зависимости от обстоятельств, являют собой подлинный ориентир для современного полицейского. Молодому специалисту пожелали плодотворных исследований и новых свершений на благо народа своей страны.



