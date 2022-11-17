Девушка на внедорожнике наехала на LED-экран в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе 18-летняя девушка совершила ДТП, наехав на внедорожнике на LED-экран, расположенный на обочине дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Инцидент произошел сегодня утром на проспекте Санкибай батыра в Актобе.

Полицейскими было установлено, что за рулем была 18-летняя девушка, у которой не было водительских прав.

Актюбинка, не справившись с рулевым управлением автомашины Тоyota, двигаясь по проспекту Санкибай батыра, при повороте наехала на LED-экран, расположенный на обочине дороги. От удара рекламный экран повредился и перестал работать. 28-летний владелец автомашины находился в салоне.

«На девушку и владельца автомашины Тоyota были составлены протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.



