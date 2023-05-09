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    Девочку-подростка спасли от падения с многоэтажки полицейские Кокшетау

    9 Мая 2023, 21:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Информация поступила в ЦОУ 9 мая около 16:10 часов. По словам звонившего, его знакомая с намерением спрыгнуть, поднялась на крышу многоэтажного дома по улице Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    К месту происшествия незамедлительно прибыл ближайший экипаж батальона патрульной полиции в составе Бейбита Садыкова и Адильхана Койбагар. Одним из первых прибыл сотрудник полиции Нариман Нуржаксин, находившийся в опорном пункте полиции. Увидев сидящую на краю девушку и мгновенно оценив ситуацию, полицейские, не раздумывая, бросились наверх. Счет шел буквально на секунды.

    Добравшись до 12 этажа, правоохранители забрались на крышу, оттащили девушку от края и помогли спуститься вниз.

    В настоящее время полицейские выясняют, что побудило несовершеннолетнюю, 2009 года рождения, пойти на такой отчаянный шаг.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область МВД РК Спасение Дети
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