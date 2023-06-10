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    Девочка выпала с девятого этажа в Астане

    10 Июня 2023, 22:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице с высоты 9-го этажа выпал ребенок. От полученных травм девочка скончалась на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О трагичном случае в Астане рассказал очевидец в соцсетях. Ребенок выпал из окна на его глазах.

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    Публикация от Астана ВКурсе (@vkurse_astana)

    В столичной полиции сообщили подробности произошедшего.

    «10 июня текущего года на канал «102» поступил вызов о том, что во дворе дома по улице Жургенова с высоты 9-го этажа выпал ребенок. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. От полученных травм девочка скончалась на месте. Назначены экспертизы», - говорится в сообщении полиции.

    Департамент полиции города Астаны предупреждает взрослых быть бдительными к безопасности детей и напоминает о том, как защитить ребенка от падения из окна:

    - не держите окна открытыми, если ваш ребенок дома. Вы думаете, что находитесь рядом, однако мгновение, за которое вы отвлечетесь на другие дела может стоить жизни вашему ребенку;

    - никогда не полагайтесь на москитные сетки, дети опираются на них и могут упасть вместе с ними;

    - установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ваш ребенок не смог самостоятельно открыть окно;

    - расставьте мебель подальше от окна, чтобы ребенок не мог самостоятельно на него залезть.

    Между тем, в МЧС просят не оставлять детей дома без присмотра, особенно если ребенок долго спит. Как отмечают спасатели, часто трагедии случаются, когда родителей нет дома.

    В ведомстве также просят родителей убрать возле окон мебель, с помощью которой ребенок сможет легко залезть на него.

    Автор:

    Анеля Касымова

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