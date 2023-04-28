Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Девочка выпала из окна пятого этажа в пригороде Павлодара

    28 Апреля 2023, 18:12

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в селе Мойылды. По данным пресс-службы скорой помощи, медики диагностировали у ребёнка тяжёлые травмы. Пострадавшую доставили в областную детскую больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    «Пациентку осмотрели травматолог, хирург, реаниматолог. Экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. При поступлении было тяжёлое состояние. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, контузия правого лёгкого, тупая травма живота. Сделали операцию», – сообщили в управлении здравоохранения.

    Пока состояние девочки стабильно тяжёлое. Она всё ещё находится в реанимации.

    В областном департаменте полиции сообщили, что проведут проверку.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рабочий скончался при обрушении конструкции на стройке в Кызылорде
    Из-за сильного ветра без электричества остались 4 района Туркестанской области
    Рабочий погиб от удара током в Кокшетау
    Сухостой загорелся возле жилого комплекса в Астане
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров