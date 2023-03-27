Детский учебный центр обманул 145 родителей в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау учебный центр «МегаМозг» собрал деньги за дополнительное образование детей за год вперед, но не выполнил свои обязательства. О факте мошенничества рассказали потерпевшие родители акиму области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы подписали все договоры заранее: специалисты учебного центра «МегаМозг» убеждали, что при оплате за обучение сразу за год, по акции, общая стоимость будет гораздо ниже. Суммы не маленькие. Есть среди нас и те, кто взял для этого кредит. Сегодня мы оставили все свои дела, чтобы быть здесь, на встрече с вами, чтобы в будущем с другими родителями подобная ситуация не повторилась. Считаем необходимым, чтобы при открытии какого-либо учебного заведения областное управление образования проводило его предварительную проверку», – сказала пришедшая на прием жительница города Асия Изтелеуова.

Присутствующий на встрече прокурор города Атырау Руслан Айтимов сообщил, что дело направлено на экспертизу, главный подозреваемый в настоящее время находится под стражей.

«Все заявления потерпевших приняты, расследование завершено. Пострадали 145 человек. Главный подозреваемый арестован. Назначена рукописная и фоноскопическая экспертизы. После получения экспертного заключения дело будет направлено в суд, где будет принято решение в отношении четырех подозреваемых граждан», – сказал Руслан Айтимов.

Аким области Серик Шапкенов дал поручение максимально быстрее разобраться в возникшей ситуации.

«Я ознакомился с этим делом. К сожалению, в нашем обществе встречаются мошенники, которые пытаются заработать любым удобным для них способом, даже на обучении детей. Необходимо всестороннее изучение этого вопроса, городской прокуратуре необходимо взять его под пристальный надзор. Также необходимо разработать предложения о внесении изменения в закон «О выдаче лицензии на дополнительное обучение детей дошкольного и школьного возраста». Лица, причастные к подобным делам, должны получить соответствующее наказание», – сказал Серик Шапкенов.



