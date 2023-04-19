Детский конкурс «Шаттық-2023» прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном Дворце мира и согласия состоялся гала-концерт городского конкурса детских талантов «Шаттық-2023», передает официальный сайт акимата столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Завершившийся конкурс детского творчества стал уже шестнадцатым по счету. Традиционно он проводится в разных номинациях: «Хореография», «Театр», «Вокал», «Инструментальная музыка», «Изобразительное искусство», «Хоровое пение» и другим. На протяжении двух недель талантливые школьники столицы демонстрировали свое искусство перед жюри. Масштабность «Шаттық-2023» можно оценить по количеству участников: в этом году в конкурс было вовлечено свыше 7000 школьников. Возраст конкурсантов – от 8 до 18 лет.





За годы своего существования «Шаттық» объединил тысячи юных дарований и сотни творческих коллективов. Благодаря этому конкурсу начинающие музыканты, актеры, танцоры, певцы, фотографы, дизайнеры и многие другие делают первые шаги на пути творчества, а некоторые – на пути к будущей профессии.

«Многие дети, принимавшие участие в «Шаттық», благодаря этой площадке получили возможность отточить свое мастерство. Сейчас некоторые из этих творческих талантов получили известность в нашей стране», – отметил заместитель акима столицы Есет Байкен.





Сам конкурс проводился на 8 площадках, в том числе столичного Дворца школьников, Детских музыкальных школ, Школ искусств, Детской художественной школы и Центра технического творчества. По итогам творческого состязания самые одаренные дети завоевали 63 первых места, 95 вторых и 125 третьих мест. Также дипломами отмечены свыше 600 творческих коллективов и участников, а за достигнутые успехи детей 282 лучших наставника удостоены сертификатов.

Как рассказала педагог-хореограф школы-лицея №85 г. Астаны Айгуль Кинахова, для ее подопечных – танцевального ансамбля «Риза» - это был огромный и бесценный опыт.





«Наш ансамбль участвовал в номинации «Народный танец» в возрастной категории с 8 до 11 лет. Зрителям девочки представили казахский танец «Көктем әуені». Конечно же, подготовка к конкурсу была тщательная, все свободное время, даже во время каникул делали постановки, шили костюмы. Очень старались, в результате стали призерами – обладателями почетного 2 места. Этот конкурс стало своеобразным толчком для дальнейшего развития ансамбля, ведь в жюри были профессионалы, чье мнение и рекомендации для нас особенны важны и дороги. В этом году наша школа участвовала сразу в двух номинациях конкурса. Ребята, чьим наставником является Кинахов Адиль, представили в номинации «Хореография» стиль «Street dance» и завоевали «бронзу», - рассказала педагог Айгуль Кинахова.

Как правило, каждый конкурс «Шаттық» имеет свой девиз. В этом году он прошел под лозунгом «Біз – әлемнің жолашарымыз!» (Мы – путешественники!). Конкурс детских талантов-2023 посвящен 25-летию Астаны.

Добавим, что конкурс «Шаттык» среди детей и юношества организован с целью формирования у детей творческой личности. Он объединяет не только талантливейших юных музыкантов, хореографов, художников, дизайнеров, фотографов, вокалистов, театралов, но и педагогов организаций образования города.