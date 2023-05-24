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    «Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане

    24 Мая 2023, 18:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открыть новые виды организаций дополнительного образования для обеспечения занятости подростков планируют в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие меры предусмотрены в проекте Комплексного плана «Бала қорғау» по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы, размещенном на портале Открытые НПА.

    План предусматривает принятие мер по 100% охвату несовершеннолетних дополнительным образованием, открытие новых видов организаций дополнительного образования для обеспечения занятости подростков», - отмечено в документе.

    Также в проекте запланировано создание в каждой организации образования родительских сообществ (клубы матерей, отцов, бабушек, дедушек), проведение мониторинга детского благополучия, внедрение интерактивной карты благополучия детей

    Также планируется разработка свода разъяснений норм законодательства и нормативных правовых актов, касающихся защиты прав и интересов несовершеннолетних лиц «Детский кодекс».

    Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены утвердить комплексный план по защите детей от насилия.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Права человека Безопасность Общество Дети
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