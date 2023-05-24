Детский канал «Nick Jr» будет транслироваться на казахском языке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный детский канал «Nick Jr» будет транслироваться на казахском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Как сообщили в ведомстве, с 2021 года в целях развития детского контента на государственном языке реализуется проект по переводу продукции детского телеканала «Nickelodeon» на казахский язык.

В 2021 году переведено 465 часов контента телеканала «Nickelodeon», а в 2022 году 345 часов выпустили на казахском языке.



