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    Детский канал «Nick Jr» будет транслироваться на казахском языке

    24 Мая 2023, 23:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный детский канал «Nick Jr» будет транслироваться на казахском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    Как сообщили в ведомстве, с 2021 года в целях развития детского контента на государственном языке реализуется проект по переводу продукции детского телеканала «Nickelodeon» на казахский язык.

    В 2021 году переведено 465 часов контента телеканала «Nickelodeon», а в 2022 году 345 часов выпустили на казахском языке.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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