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    • Детский центр планируют построить на побережье озера Алаколь

    2 Августа 2022 10:15

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Инвесторы намерены построить детский центр на побережье Алаколя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В акимат Абайской области обратился инвестор, владелец базы отдыха «Абайбек», в собственности которого имеется земельный участок с действующей базой отдыха на озере Алаколь в Урджарском районе. Он хотел бы реконструировать действующую базу отдыха и построить центр для обслуживания детей с особенными потребностями.

    В ходе встречи бизнесмену разъяснили нормативы и правила, порядок оформления и перечень документов, необходимый для строительства.

    «Сотрудниками управления образования области были даны соответствующие пояснения, в части возможных оформлений и требований. Заявитель принял к сведению полученную информацию и согласно этим данным будет заниматься реализацией», - резюмировал встречу временно исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений области Абай Анзор Абаев.


    Фото:semeynews.kz
    #Строительство #Алаколь #Абайская область
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