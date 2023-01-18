Детские лагеря передают в доверительное управление в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области детский оздоровительный лагерь «Серебряный бор», расположенный в Кызылжарском районе, намерены передать в доверительное управление. Местные власти объявили соответствующий тендер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно размещенной на электронной торговой площадке информации, срок доверительного управления составит 10 лет, без права выкупа.

Доверительный управляющий должен обеспечить сохранность и модернизацию лагеря и его инфраструктуры, сохранить основное назначение деятельности - укрепление здоровья, организация активного отдыха и содержательного досуга детей.

Среди прочих условий - соблюдение санитарных правил, требований противопожарной безопасности и техники безопасности, к охране, недопущение снижения уровня оказываемых услуг, проведение природоохранных мероприятий, ремонта зданий и укрепление материально-технической базы за счет собственных средств доверительного управляющего. В том числе восстановление жилого корпуса для проживания детей, уничтоженного пожаром, реконструкция находящихся технически неисправных физкультурно-оздоровительных площадок.

Прописаны требования к воспитателям и вожатым лагеря, питанию детей. В каждом сезоне должны отдохнуть не менее 100 ребятишек. Всего с июня по август должны пройти пять сезонов.

Отдельным пунктом указано, что доверительный управляющий по согласованию с отделом образования Кызылжарского района и управлением образования акимата области имеет право сдавать помещения лагеря в аренду. При этом запрещена продажа на его территории алкогольной и табачной продукции и любая коммерческая деятельность, не связанная с образовательным процессом на территории лагеря.

Тендер планируют провести 25 января. Допускается передача в доверительное управление единственному участнику торгов.

Практика передачи детских оздоровительных лагерей в доверительное управление в регионе не новая. В 2020-м году в руках частников были шесть лагерей. Тогда местные власти сообщали, что инвесторы вкладывают миллионы тенге в развитие их инфраструктуры. Это позволило в два раза снизить нагрузку на бюджет.

В пресс-службе управления образования сообщили, что сейчас по области в доверительное управление передан один детский оздоровительный лагерь. Договор по двум – истек в прошлом году. Еще по двум, среди которых «Серебряный бор», проводятся конкурсные процедуры.

Фото с сайта https://e-auction.gosreestr.kz



