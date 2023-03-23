Дети за рулем автобуса снесли стеклянную витрину в ТРЦ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Дети сели за руль автобуса и снесли стеклянную витрину в торгово-развлекательном центре MEGA в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы торгово-развлекательного центра MEGA, инцидент произошел вечером 22 марта. Во время технического перерыва, когда аттракцион был закрыт, несовершеннолетние дети сели за руль автобуса и врезались в витрину.

«Пострадавших нет. На сегодня деятельность автобуса приостановлена до внедрения дополнительных мер, которые воспрепятствуют проникновению посторонних лиц за руль», - сообщили в пресс-службе ТРЦ.



