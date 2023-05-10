Дети с инвалидностью годами ждут возможности пройти реабилитацию – депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов поднял проблему поддержки семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый ребенок и взрослый человек с инвалидностью имеет право на особую заботу и защиту со стороны правительства, как и в целом семьи, имеющие на своем попечении родственников с инвалидностью, потому что для таких семей мир сужается до круглосуточной заботы о таких членах семьи. Ежедневные проблемы и забота о родных с инвалидностью являются сильной психологической нагрузкой. Поэтому важно помогать таким семьям, чтобы не допускать психологического падения до отчаянности и социальной безысходности. Однако у правительства в реальности получается не совсем так. Постоянное мытарство для получения специальных социальных услуг, сложный круг бюрократических требований для получения инвалидности. Несбыточной мечтой в круговерти проблем является прохождение реабилитации», - сказал Магеррам Магеррамов в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, даже один раз в год пройти процедуры реабилитации представляется очень сложным. Семьи годами ждут возможности пройти реабилитацию для детей с инвалидностью.

«Серьезной проблемой все эти годы остается вопрос обеспечения инвалидными колясками. Министерство труда и социальной защиты продолжает тратить государственные деньги на ветер, потому что инвалидные коляски выдают без учета заболевания ребенка. Министерство тратит деньги на технические средства защиты по принципу количества, но не качества. Вся работа данного министерства направленна на статистику, а не на результат», - отметил депутат.

Кроме того, как и прежде не хватает в детских садах групп для детей с инвалидностью.

«Часто детям с тяжелыми заболеваниями даются группы несоответствующие их состоянию и родителям приходится выпрашивать и доказывать то, что является очевидным. На оформление документов опекунства уходит до нескольких месяцев и все это время они не получают пособия. Продолжаются издевательства над нашими гражданами с заболеваниями синдрома Дауна и аутизма, которым по достижении совершеннолетия приходится целый месяц находиться в психиатрической лечебнице», - сказал мажилисмен.

Как отмечает Магеррам Магеррамов, существенной проблемой остается стоматологическое лечение детей и взрослых с инвалидностью.

«В государственных поликлиниках не везде проводят полное лечение, да к тому же поступают жалобы на качество лечения или же удаление зубов детям с инвалидностью. В государственных стоматологиях для детей с психоневрологической патологией при оказании лечения не применяется общая анестезия. В частных же клиниках стоматологические услуги для таких детей очень дорогие. Считаем необходимым пересмотреть существующую практику, когда по достижении совершеннолетия лиц с инвалидностью второй группы, правительство перестает выплачивать родителям либо опекунам пособие по уходу, как будто с достижением совершеннолетия инвалидность исчезает и такой человек перестает нуждаться в уходе и заботе», - заключил депутат.



