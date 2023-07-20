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    Дети лежат на полу в детсадах Кызылординской области

    20 Июля 2023, 14:09

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется информация о том, что в Кызылординской области воспитанники детских садов вынуждены лежать на полу из-за нехватки мест. В связи с этим, областное Управление образования начало проверку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях сообщили, что в детском саду в Казалинском районе дети вынуждены лежать на полу, и опубликовали фотографии. Также на фотографиях можно видеть, что дети лежат по двое-трое на одном месте.

    Областное Управление образования дало разъяснение.

    «Управление образования Кызылординской области по указанному вопросу сообщает следующее. Областное Управление образование создало специальную рабочую группу, ведется работа по изучению ситуации в детских садах района. В случае установления недостатков по итогам указанной работы, внесены предложения в соответствующие уполномоченные органы, приняты решения в рамках закона», – говорится в сообщении Управления образования.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Кызылординская область Образование Дети
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