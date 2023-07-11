Дети из социально уязвимых семей в ЗКО смогут отдыхать в лагерях с 50% скидкой

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Льготы в детских летних лагерях увеличены до 50% для всех категорий детей из социально-уязвимых слоев населения в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО.

Департамент Антикоррупционной службы в ходе проведения внешнего анализа коррупционных рисков в сфере образования выявил, что во всех платных лагерях области отсутствовал льготный режим.

При этом, согласно Закона «Об образовании» государство частично или полностью компенсирует расходы на содержание граждан, нуждающихся в социальной помощи, в период получения ими образования.

В настоящее время в области количество детей данной категории составляет 12 627, из которых 1 355 детей посещают организации дополнительного образования.

Более подробную информацию о применении 50% льгот в лагерях (Туристско-оздоровительный комплекс «Евразия», туристский лагерь «Самал», Центр дополнительного образования «Дарын», Центр детско-юношеского туризма и экологии «Атамекен») можно получить, обратившись в Управление образования ЗКО.