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    Дети бегали по карнизу 10-этажного дома в Актау

    26 Июля 2022, 14:19

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Родители детей, бегающих по карнизу 10-этажного жилого дома, привлекли к ответственности в городе Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях появилось видео, в котором маленькие дети бегают по карнизу 10-этажного дома. Позже стало известно, что инцидент произошел в ЖК «Атакент» в городе Актау. На кадрах видно, как маленькая девочка выходит из окна многоквартирного дома, а за ней следуют еще двое детей.

    Случаи прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.

    «Ювенальная полиция в оперативном порядке направилась в квартиру. В целях предупреждения подобных ситуаций проведены профилактические беседы с несовершеннолетними детьми, а также с их родителями. Родители привлечены к ответственности по ч. 1 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях»,-говорится в сообщении.

    Полиция призвала жителей города не оставлять детей без присмотра для обеспечения их безопасности.

    Кадр из видео

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Происшествия Видео Мангистауская область МВД РК Актау
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