Детали вложений пенсионных накоплений казахстанцев в азербайджанский банк озвучили в Нацбанке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инвестиции в Международный банк Азербайджана были возвращены полностью. Об этом заявила заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инвестиции в Международный банк Азербайджана были возвращены полностью и по ним была получена положительная доходность в долларах США. Если более детально, то доля государственного участия в Международном банке Азербайджана составляла почти 90%. Когда проблемы у этого банка возникли, они объявили реструктуризацию. Мы в обмен на эти облигации Международного банка Азербайджана получили государственные ценные бумаги Республики Азербайджан. Понятно, что Правительство Республики Азербайджан перед нами рассчиталось полностью», - сказала Алия Молдабекова на брифинге.

Отметим, что в 2017 году в СМИ писали о вложении миллиардных пенсионных накоплений казахстанцев в обанкротившийся Международный банк Азербайджана (МБА).



