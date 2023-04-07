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    Детали вложений пенсионных накоплений казахстанцев в азербайджанский банк озвучили в Нацбанке

    7 Апреля 2023, 15:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инвестиции в Международный банк Азербайджана были возвращены полностью. Об этом заявила заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инвестиции в Международный банк Азербайджана были возвращены полностью и по ним была получена положительная доходность в долларах США. Если более детально, то доля государственного участия в Международном банке Азербайджана составляла почти 90%. Когда проблемы у этого банка возникли, они объявили реструктуризацию. Мы в обмен на эти облигации Международного банка Азербайджана получили государственные ценные бумаги Республики Азербайджан. Понятно, что Правительство Республики Азербайджан перед нами рассчиталось полностью», - сказала Алия Молдабекова на брифинге.

    Отметим, что в 2017 году в СМИ писали о вложении миллиардных пенсионных накоплений казахстанцев в обанкротившийся Международный банк Азербайджана (МБА).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Банки Пенсия
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