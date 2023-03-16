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    Десятый юбилейный саммит Организации тюркских государств пройдет в Туркестане

    16 Марта 2023, 18:09

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Десятый юбилейный саммит Организации тюркских государств пройдет в Туркестане. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Вы знаете, какая сейчас сложная геополитическая и экономическая ситуация в мире. В этих условиях очень важно укрепление сотрудничества тюркского мира. Тем самым наша организация демонстрирует, что заняла достойное место на международной арене. Нашим странам необходимо вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие на новый уровень. Это одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана», - отметил Президент.

    «Приглашаю вас принять участие в 10-ом юбилейном саммите ОТГ, который пройдет в октябре этого года в священном Туркестане. Казахстану этой осенью также перейдет председательство в Организации тюркских государств. Мы планируем провести ряд значимых мероприятий в этот период», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Турция Тюркский мир
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