Десятки жертв насчитываются в результате проливных дождей и наводнений в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 46 человек погибли в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в северном индийском штате Уттаракханд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

На изображениях и видео, поступающих из штата, показаны затопленные дороги и дома, а также обрушившиеся мосты.

Эксперты говорят, что популярный среди туристов штат стал свидетелем последствий изменений климата и бурного строительства.

Наводнения также обрушились на южный штат Индии Керала, где за последние дни погибли по меньшей мере 26 человек.

Согласно данным метеорологического департамента Индии, в обоих штатах в этом году было зафиксировано чрезмерное количество осадков. В Керале, например, было зарегистрировано 453,5 мм осадков по сравнению с 192,7 мм, которые считаются нормальными в это время года.

Штат Уттаракханд, где обычно выпадает до 30,5 мм осадков в октябре, только за последние 24 часа зафиксировал 122,4 мм осадков. Метеорологи уверяют, что, вероятно, со вторника ожидается «значительное сокращение количества осадков».

В местной полиции отметили, что спасательные работы в пострадавших районах все еще продолжаются. 16 командам спасателей на данный момент уже удалось спасти около 300 человек.

Местные власти уже заявили о выплате компенсации в размере 400 000 рупий (5 300 долларов США) семьям погибших в результате наводнения и еще 190 000 рупий тем, чьи дома были разрушены.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования в Twitter: «Я очень огорчен гибелью людей из-за проливных дождей в некоторых частях Уттаракханда». Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Подобные короткие периоды проливных дождей стали обычным явлением в штате, поведал газете Hindustan Times Бикрам Сингх, директор регионального метеорологического центра в Уттаракханде.

Он добавил, что ливней и интенсивных периодов скорее всего было гораздо больше, но они просто не были зафиксированы из-за отсутствия метеостанций во многих областях.

Хотя он объяснил проливные дожди климатическим изменениями, эксперты уже давно указывали на другие экологические изменения в штате Уттаракханд, которые вызвали оползни и способствовали другим бедствиям, таким как внезапные наводнения. Эксперты сослались на гидроэнергетические проекты в верховьях Гималаев, а также чрезмерное и часто неконтролируемое строительство на крутых склонах, которое наносит ущерб хрупкой экологии региона.

Они также утверждают, что более высокие температуры означают меньшее количество снега в Гималаях - и это, в сочетании с проливными дождями, выталкивает большие объемы воды вниз по течению, вызывая внезапные наводнения.