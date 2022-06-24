Десятки рейсов отменили в Бельгии из-за забастовки сотрудников двух авиакомпаний

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Ряд авиарейсов отменен из-за забастовки сотрудников бельгийского филиала авиакомпании Ryanair (Ирландия), сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на VRTNWS.

Практически одновременно проходит забастовка сотрудников авиакомпании «Brussels Airlines», которые начали трехдневный протест в четверг.

Бельгийские сотрудники ирландской авиакомпании Ryanair начали трехдневную забастовку в пятницу утром. Бортпроводники и пилоты крупного «лоукостера» не согласны с плохими условиями своего труда.

Они также обвиняют ирландскую авиакомпанию в несоблюдении бельгийского трудового законодательства. Представитель профсоюза авиакомпании сообщил журналистам, что у Ryanair нет представителя службы кадров в Бельгии, и что заработная плата настолько низка, что в некоторых случаях она ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством Бельгии.

В результате десятки рейсов, которые должны были вылететь или приземлиться в аэропорту Завентем недалеко от Брюсселя и в аэропорту Шарлеруа, были отменены.

Бельгийское телевидение передает, что Ryanair пока не сделала никаких заявлений о том, сколько именно рейсов отменят в течение следующих трех дней. Ожидается, что, как и во время предыдущей забастовки в апреле 2022 года, отменят от 250 до 300 рейсов.

Большая часть отмененных рейсов должна была быть выполнена в аэропорту Шарлеруа. В аэропорту Брюсселя в Завентеме (Фламандский Брабант) каждый день будут отменять пять прилетов и пять вылетов в течение трехдневной забастовки.

Сотрудники Ryanair в других странах также планируют объявить забастовку в ближайшие дни.

Сегодня утром сотрудники, базирующиеся в Португалии и Испании, начали трехдневную забастовку. Испанский персонал Ryanair также проведет забастовку в следующие четверг, пятницу и субботу. Между тем, сотрудники Ryanair во Франции бастуют завтра и в воскресенье, а их итальянские коллеги бастуют завтра (25 июня).

Сама компания Ryanair осуждает забастовку и заявляет, что соблюдает бельгийское трудовое законодательство.



