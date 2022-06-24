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    Десятки рейсов отменили в Бельгии из-за забастовки сотрудников двух авиакомпаний

    24 Июня 2022, 21:50

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Ряд авиарейсов отменен из-за забастовки сотрудников бельгийского филиала авиакомпании Ryanair (Ирландия), сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на VRTNWS.

    Практически одновременно проходит забастовка сотрудников авиакомпании «Brussels Airlines», которые начали трехдневный протест в четверг.

    Бельгийские сотрудники ирландской авиакомпании Ryanair начали трехдневную забастовку в пятницу утром. Бортпроводники и пилоты крупного «лоукостера» не согласны с плохими условиями своего труда.

    Они также обвиняют ирландскую авиакомпанию в несоблюдении бельгийского трудового законодательства. Представитель профсоюза авиакомпании сообщил журналистам, что у Ryanair нет представителя службы кадров в Бельгии, и что заработная плата настолько низка, что в некоторых случаях она ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством Бельгии.

    В результате десятки рейсов, которые должны были вылететь или приземлиться в аэропорту Завентем недалеко от Брюсселя и в аэропорту Шарлеруа, были отменены.

    Бельгийское телевидение передает, что Ryanair пока не сделала никаких заявлений о том, сколько именно рейсов отменят в течение следующих трех дней. Ожидается, что, как и во время предыдущей забастовки в апреле 2022 года, отменят от 250 до 300 рейсов.

    Большая часть отмененных рейсов должна была быть выполнена в аэропорту Шарлеруа. В аэропорту Брюсселя в Завентеме (Фламандский Брабант) каждый день будут отменять пять прилетов и пять вылетов в течение трехдневной забастовки.

    Сотрудники Ryanair в других странах также планируют объявить забастовку в ближайшие дни.

    Сегодня утром сотрудники, базирующиеся в Португалии и Испании, начали трехдневную забастовку. Испанский персонал Ryanair также проведет забастовку в следующие четверг, пятницу и субботу. Между тем, сотрудники Ryanair во Франции бастуют завтра и в воскресенье, а их итальянские коллеги бастуют завтра (25 июня).

    Сама компания Ryanair осуждает забастовку и заявляет, что соблюдает бельгийское трудовое законодательство.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Мировые новости
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