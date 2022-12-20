Десятки домов, школа и аэропорт остались без тепла в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Более двух тысяч абонентов отключили временно от тепла в связи с порывом на теплосети по улице Герасимова в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с потеплением атмосферного воздуха, 20.12.2022 года с 9.00 ч. ведется работа устранению порыва на подземной теплосети Д 400 мм по улице Герасимова (район дома №7). В зону временного отключения от теплоснабжения попадают 30 домов (2 164 абонентов), средняя школа №29, здание международного аэропорта «Костанай»,- сообщили в акимате Костаная.

Работы еще ведутся. Порыв планируется устранить до 20.00 часов. Запустить тепло с 20.00 до 24.00 часов.

Ранее сообщалось, что на одной из улиц в Рудном произошел порыв трубопровода, в результате чего подтопило улицу.



