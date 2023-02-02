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      Акмолинская область

    Десятитысячный казахстанец легализовал свое авто

    2 Февраля 2023, 12:20

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Кокшетау стал десятитысячным человеком, легализовавшим свой автомобиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    31-летний Азамат Еслямбеков автомашину марки Honda Odyssey привез из Армении. Сегодня мужчина легализовал свое транспортное средство и получил казахстанский техпаспорт, а также государственный номерной знак.

    Напомним, легализация продлится до 1 июля 2023 года. Способы подачи заявки: через портал электронного правительства еGov.kz; через приложения банков второго уровня; в ЦОНах.

    По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

    Первый иностранный автомобиль был легализован в Атырау.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК Авто с иностранными номерами
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