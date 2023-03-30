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    Десятитомник детской казахской литературы презентовали в Караганде

    30 Марта 2023, 01:12

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской областной библиотеке имени Абая на традиционной неделе детской книги презентовали десятитомник «Қазақ балалар әдебиетінің антологиясы». Составитель – Байботу Кошым-Ногай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Неделя детской книги проводится с 1954 года. В рамках недели проходят различные мероприятия: квестбук, круглый стол, День библиотечного стиля, тренинги, мастер-классы, библиоперформанс и другое. В прошлом году было издано десять томов антологии казахской детской литературы. И вот сейчас мы организовали презентацию. На неё пригласили составителя – члена Союза писателей Казахстана лауреата премии «Алаш» известного поэта из Алматы Байбота Кошым-Ногая», — сказала заместитель директора детской библиотеки имени Абая Калкатай Калиева.

    На презентацию десятитомника «Қазақ балалар әдебиетінің антологиясы» пришли библиотекари Карагандинской области, литераторы и юные читатели.

    «Я начал составлять антологию в 80-х годах. В те годы работал в издательстве «Жалын». Многие говорили, что детской литературы на казахском языке нет, и я решил доказать, что она есть. Ыбрай Алтынсарин, Жусипбек Аймауытов, Ахмет Байтурсынов и другие писали для детей. Мухтар Ауэзов тоже адресовал свои произведения детям, но на русском языке. Я собрал поэтов и писателей и составил антологию. Тираж – 500 экземпляров», – отметил составитель антологии Байбота Кошым-Ногай.

    На закрытии недели детской книги 29 марта, состоялся «Бенефис читателя».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Культура Общество
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