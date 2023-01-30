Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области помогли предпринимательнице решить вопрос с подключением объекта к теплосети. Коммунальное предприятие на протяжении 10 лет отказывали на заявки карагандинки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение десяти лет карагандинская предпринимательница обивала пороги ТОО «Теплотранзит Караганда». Хозяйка кафе несколько раз оставляла заявку о подведении инфраструктуры к ее объекту. Однако, все время получала отказ. Коммунальщики отказывали в подключении центрального теплоснабжения к кафе, якобы из-за отсутствия мощностей теплоэнергии. Узнав из социальных сетей про то, что департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области проводит внешний анализ коррупционных рисков в сфере распределения земельных участков под бизнес, а также по вопросам подведения инфраструктуры к объектам бизнеса, она обратилась к ним.

«В рамках проводимого анализа были запрошены сведения о наличии мощностей теплосети на территории, где расположено кафе. Установлено наличие необходимых мощностей для выдачи технических условий предпринимателю на подключение к теплосети. Совместно с комплаенс-офицером ТОО «Теплотранзит Караганда» отработана и решена проблема индивидуального предпринимателя», - сообщили в департаменте.

После этого хозяйка кафе обратилась через портал iQala за предоставлением технический условий, и которые она получила на прошлой неделе, 27 января.

Напомним, акиматом Карагандинской области был разработан портал iQala, для получения услуг по заключению договоров на предоставление коммунальных услуг, получению технических условий для строительства. Данный проект был разработан для искоренения коррупционных рисков при предоставлении технических условий для подключения объектов бизнеса к коммунальным сетям, а именно исключить прямой контакт заявителя с субъектов естественных монополий.

«Наличие прямого контакта услугодателя с предпринимателями создают благоприятные условия для коррупции. В результате повышения уровня автоматизации коммунальных услуг сокращаются прямые контакты, тем самым минимизируются условия для коррупционных проявлений. Основная проблема предпринимателей с получением технических условий для подключения к коммунальным сетям связана с отсутствием открытой и доступной информации о наличии свободных мощностей водо-, тепло- и электроснабжения в населенных пунктах», - добавили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области.

В ближайшее будущее планируется внедрить возможность для потребителей, в частности, и для бизнеса, получить на портале iQala всю необходимую информацию о наличии свободных мощностей коммунальных организаций для подключения своего объекта к коммунальным сетям.



Фото: пресс-служба департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области