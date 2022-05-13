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    Десять заключенных пострадали в массовой драке в колонии Уральска

    13 Мая 2022, 13:15

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Массовая драка между осужденными произошла в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности РУ-170/2 Уральска, передает МИА «Казинформ».

    Потасовка с использованием подручных средств произошла в общежитии колонии во вторник, 10 мая, в пять утра.

    «В общежитии колонии между осужденными произошла словесная перепалка, которая переросла в хулиганские действия. В течение десяти минут инцидент был локализован силами дежурного наряда и всем осужденным, принимавшим участие в драке, оказана первая медицинская помощь», – сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области.

    По данным областного управления здравоохранения, всего пострадали десять осужденных. Двое из них отказались от медицинской помощи.

    «Семерых направили в областную многопрофильную больницу. После обследования они вернулись в колонию. Одного осужденного госпитализировали с переломом нижней челюсти», - прокомментировали в управлении.

    В областном департаменте полиции уточнили, что в реанимацию попал осужденный 1985 года рождения. В колонию после осмотра врача вернулись двое осужденных – 30 и 34 лет.

    По данному факту полицейские проводят досудебное расследование по статье 107 Уголовного кодекса Казахстана «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

    «Во время драки осужденные использовали подручные средства (металлические элементы вешалок), ножи и заточки не обнаружены. Со стороны осужденных жалоб и заявлений не поступало. Назначено служебное расследование», – уточнили в ДУИС по ЗКО.

    Также сообщается, что полиция изъяла шесть металлических труб и три деревянные метровые палки.

    Председатель «Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности» Павел Кочетков пообещал прокомментировать инцидент позже.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Происшествия Регионы Казахстана Общество Уральск
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