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      Акмолинская область

    Десять участков трасс в трех областях закрыты для движения из-за непогоды

    15 Марта 2023, 10:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 09:30 15 марта в трех областях, в связи с ухудшением погодных условий, введено временное ограничение движения на 10 участках автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

    Акмолинская область – 4 участка:

    «Астана-Петропавловск» км. 18-291, уч. г.Астана-г.Кокшетау, для всех видов автотранспорта;

    «Астана-Петропавловск» км. 304-341, уч. г.Кокшетау-гр.Северо-Казахстанской области, для всех видов автотранспорта;

    «Кокшетау-Омск» км. 14-50, уч. г.Кокшетау- гр.Северо-Казахстанской области, для всех видов автотранспорта.

    «Щучинск-Зеренда» км 0-77, уч. г.Щучинск-с.Зеренда, для всех видов автотранспорта.

    Западно-Казахстанская область – 1 участок:

    «Подстепное-Федоровка-гр.РФ» км. 97-131, уч. п.Бурлин-до пов. г.Аксай, для всех видов автотранспорта.

    Северо-Казахстанская область – 5 участков:

    «Челябинск-Новосибирск» км. 535-618, уч. г.Петропавловск-г.Булаево, для всех видов автотранспорта;

    «Астана-Петропавловск» км. 341-473, уч. гр.Акмолинской обл.-с.Бесколь, для всех видов автотранспорта;

    «Жезказган-Петропавловск» км. 882-946, уч. с.Явленка-с.Бесколь, для всех видов автотранспорта;

    «Петропавловск-Соколовка-гр.РФ» км. 11-73, уч. г.Петропавловск-гр.РФ., для всех видов автотранспорта;

    «Кокшетау-Омск» км. 50-214, уч. гр.Акмолинской обл.-с.Кишкенеколь, для всех видов автотранспорта.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Западно-Казахстанская область Северо-Казахстанская область Дороги Погода
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