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    Десять полицейских и водитель авто погибли при взрыве в Индии

    26 Апреля 2023, 22:30

    НЬЮ-ДЕЛИ. СИНЬХУА -КАЗИНФОРМ - Десять сотрудников полиции и водитель авто погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства, которое привели в действие наксалиты (группировка повстанцев), в штате Чхаттисгарх в центральной части Индии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Согласно данным полиции, стражи порядка, являющиеся членами окружной резервной гвардии (DRG), возвращались с операции против наксалитов, когда подверглись нападению.

    «Автомобиль DRG был атакован наксалитами сегодня в районе Аранпур округа Дантевада. В результате нападения погибли 10 бойцов DRG и одно гражданское лицо. Подкрепление прибыло на место, тела эвакуируются», - заявил высокопоставленный сотрудник полиции района Бастар П. Сундаррадж.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Индия
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