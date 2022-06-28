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    Десять массовых расстрелов произошло в выходные в США

    28 Июня 2022, 16:17

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Семь человек погибли и 46 получили ранения в результате массовых расстрелов в выходные дни по всей территории США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

    Согласно данным Архива о насилии, с применением огнестрельного оружия с пятницы по воскресенье в США произошло по меньшей мере 10 массовых расстрелов.

    24 июня в результате стрельбы в городе Хоупвелл штата Вирджиния двое подростков были убиты и еще двое несовершеннолетних получили ранения. Ведется расследование, об арестах объявлено не было.

    25 июня четыре человека, один из них ребенок, получили огнестрельные ранения в районе Бедфорд-Стайвесант в Бруклине в Нью-Йорке. Инцидент произошел во время барбекю возле жилого дома, двое вооруженных людей на скутере подъехали и открыли огонь по группе. Полиция ищет подозреваемых.

    25 июня в городе Хьюстон штата Техас четверо несовершеннолетних получили ранения, двое из которых погибли. Конфликт произошел из-за ссоры между двумя группами молодых людей, общей численностью около 10 человек с каждой стороны. В результате стрельбы никто не был арестован.

    25 июня четыре человека получили огнестрельные ранения, в том числе трое подростков, в ходе массовой драки возле Каменного арочного моста Стоун-Арч недалеко от центра города Миннеаполис штата Миннесота. Свидетели происшествия сообщили полиции, что возможный подозреваемый в стрельбе скрылся с места происшествия на автомобиле. Никаких арестов объявлено не было.

    26 июня один человек был убит и еще трое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на парковке ночного клуба «Манхэттен» в городе Сан-Антонио штата Техас. По данным полиции, стрельба произошла после того, как беспорядки внутри ночного клуба перешли на улицу. Полиция города вторые выходные подряд расследует стрельбу с массовыми жертвами.

    26 июня один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы в густонаселенном районе ночных клубов и заведений общественного питания района Блейкли штата Джорджия. Мотив стрельбы расследуется, арестов не было.

    26 июня в результате уличной стрельбы в городе Патерсон штата Нью-Джерси пять человек получили ранения, в том числе трое подростков. Мотив преступления расследуется. Аресты не были произведены.

    26 июня восемь человек получили ранения в городе Такома штата Вашингтон. По данным полиции, во время ссоры, вспыхнувшей в переулке позади заведения, раздался шквал выстрелов. Все жертвы получили травмы, не представляющие угрозы для их жизней, и были госпитализированы. Арестов произведено не было.

    26 июня пять человек получили ранения, из них один находится в тяжелом состоянии в результате перестрелки между группами лиц в городе Вайнона штата Техас. Расследование показало, что стрельба началась после драки возле концертной сцены мероприятия, которое проходило на большом пастбище. После первой стрельбы некоторые из групп побежали и забрали свое огнестрельное оружие, которое сдали охране при входе. Впоследствии произошла вторая стрельба.

    26 июня на вечеринке в городе Сатерлин штата Вирджиния один человек убит и еще семь получили ранения в результате стрельбы на которой присутствовало более 100 человек. Мотив стрельбы по-прежнему расследуется. Никаких арестов произведено не было.

    Это уже пятые выходные подряд в США, которые проходят с массовыми перестрелками и человеческими жертвами.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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