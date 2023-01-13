Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Десять человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Индии

    13 Января 2023, 20:51

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Десять человек погибли, еще несколько пострадали в пятницу после того, как автобус на большой скорости столкнулся с грузовиком в штате Махараштра на западе Индии. Об этом сообщили официальные лица, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Авария произошла в районе Синнар округа Нашик, примерно в 180 км к северо-востоку от Мумбаи, административного центра штата Махараштра.

    «Сегодня утром автобус столкнулся с грузовиком здесь, на шоссе Нашик-Ширди, недалеко от деревни Вави Патхаре, в результате чего погибли 10 человек и еще несколько пострадали, -- сказал представитель полиции. - Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу, некоторые находятся в критическом состоянии».

    По словам официальных лиц, среди погибших семь женщин и двое детей.

    Сообщается, что частный автобус выехал из Амберната в округе Тан и направлялся в храмовый город Ширди в округе Ахмеднагар.

    Причина аварии уточняется.

    Фото: report.az
    ДТП Индия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск
    США и Индия усиливают взаимодействие в торговой сфере
    Касым-Жомарт Токаев примет участие в виртуальном саммите «Голос глобального Юга»
    Казахстанские военнослужащие приняли участие в совместном учении в Индии
    Популярное
    1 Суд выдворил россиянина из РК за двойное гражданство
    2 Неблагоприятные метеоусловия 15 января прогнозируются в пяти городах Казахстана
    3 Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл
    4 Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск
    5 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
    Новости партнеров