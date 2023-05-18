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    Дешевое золото из-за рубежа обещал аферист шымкентцам

    18 Мая 2023, 22:44

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Золото из-за границы по низкой цене обещал аферист жителям Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Таким предложением в Instagram заманивал клиентов 39-летний житель Туркестанской области. Кроме того, доверчивых граждан он привлекал ежедневными публикациями фото ювелирных украшений и ложными положительными отзывами под ними.

    В полицию Шымкента с похожими заявлениями об интернет-мошенничестве обратились трое жительниц города. Со слов потерпевших, злоумышленник обещал привезти из другой страны золотые изделия за 15 тысяч тенге за 1 гр. Каждая из женщин заказала несколько драгоценных украшений и сделала предоплату. Спустя время, они обнаружили, что контакт, с которым велась переписка, заблокировал их номера. Общая сумма ущерба составила свыше 1 млн тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили пострадавших, проверили их денежные переводы. Принятыми мерами подозреваемого задержали на территории Туркестанской области.

    «По указанным фактам в настоящее время управлением полиции Абайского района проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное неоднократно». В отношении подозреваемого судом принята мера в виде подписки о невыезде», – сообщил следователь Мардан Шарипбаев.

    Полицейский также отметил, что число потерпевших от мошеннических действий мужчины может возрасти.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент Мошенничество
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