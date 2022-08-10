Дешевое жилье: более 30 граждан обманула актюбинка

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 30 граждан обманула аферистка в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В городе Актобе подозреваемая путем обмана и злоупотреблением доверия других лиц, присвоила денежные средства за услуги в приобретении недвижимости ниже рыночной стоимости.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемая была задержана. Выяснилось, что женщина успела обмануть боле 30 человек.

По всем фактам проводится досудебное расследование по части третьей статьи190 УК РК «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

«Уважаемые актюбинцы, если вы пострадали от мошеннических действий данной женщины, просим связаться по телефону 102 либо +7 700 591 1998», - говорится в публикации.



