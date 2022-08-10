Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 478.01 eur/kzt 488.81

    rub/kzt 7.91 cny/kzt 70.76
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Дешевое жилье: более 30 граждан обманула актюбинка

    10 Августа 2022 22:56

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 30 граждан обманула аферистка в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В городе Актобе подозреваемая путем обмана и злоупотреблением доверия других лиц, присвоила денежные средства за услуги в приобретении недвижимости ниже рыночной стоимости.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемая была задержана. Выяснилось, что женщина успела обмануть боле 30 человек.

    По всем фактам проводится досудебное расследование по части третьей статьи190 УК РК «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

    «Уважаемые актюбинцы, если вы пострадали от мошеннических действий данной женщины, просим связаться по телефону 102 либо +7 700 591 1998», - говорится в публикации.
    #Актюбинская область #Борьба с преступностью #Происшествия #Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жителю Жанатаса грозит до пяти лет тюрьмы за пьяную езду без прав
    Фейк: В Нур-Султане водитель экскаватора смял ковшом грузовики для получения зарплаты
    Мошенники распространяют вирусную рекламу с упоминанием имен руководства Минэнерго РК
    Упростить требования для получения удостоверения категории D предлагают в Мининдустрии
    Популярное
    1 Месторождение Кашаган возобновляет добычу нефти
    2 Тактику поисков пятилетней девочки поменяли в Костанае
    3 Тело разыскиваемой в Костанае пятилетней девочки нашли
    4 Солдат-срочник из воинской части Нацгвардии погиб в Алматинской области
    5 Тело девочки обнаружено в искусственном водоеме в 3 км от поселка - ДП Костанайской области