Десантно-штурмовые войска станут самостоятельными в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоторые подходы в системе боевой подготовки войск пересматриваются в Казахстане. В целях придания самостоятельности планируется вывести из Сухопутных войск десантно-штурмовые войска. Об этом заявил заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для оперативного реагирования на различные угрозы на всех направлениях страны, а также в целях придания самостоятельности, планируется вывод десантно-штурмовых войск из состава Сухопутных войск. Пересматриваются некоторые подходы в системе боевой подготовки войск. На основе анализа современных вооруженных конфликтов, новых взглядов в области оперативного искусства и тактики внедряются новые элементы в формы и способы применения войск. Их апробация проводится на разных учениях», - сказал на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК.

Султан Камалетдинов сообщил о проведенном межведомственного стратегического учения «Батыл Тойтарыс – 2022», в ходе которого основной акцент был сделан на организации взаимодействия силовых структур.

«В целях обеспечения эффективной координации между силовыми структурами в кризисных ситуациях выработан единый алгоритм действий госорганов, определены особенности применения Вооруженных сил. В соответствии с поручением Президента совместно с местными исполнительными органами пересматриваются подходы к формированию территориальных войск. Их основная задача в кризисных ситуациях – обеспечение безопасности важных государственных объектов.

По словам спикера, такой подход позволит высвободить личный состав боевых подразделений для выполнения задач по предназначению.