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    Дерево упало на кафе в Алматы

    9 Июня 2023, 11:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы упало дерево прямо на кафе с людьми, передает МИА «Казинформ».

    Кадры с места происшествия опубликованы в соцсетях.

    Между тем, в управлении экологии и окружающей среды Алматы сообщили, что упавшее дерево находится в удовлетворительном состоянии.

    «Специалистами управления экологии и окружающей среды осуществлен выезд на территорию Центрального парка культуры и отдыха, в ходе которого установлено, что произошло падение ветки дерева породы ясень, пострадавших нет. Само дерево находится в удовлетворительном состоянии. Дерево произрастает на прилегающей территории кафе, которое принадлежит ТОО «Алтын Тараз». В соответствии с Правилами содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы, собственник должен производить работы по уходу, в том числе работы по санитарной обрезке деревьев, произрастающих на прилегающей территории», - прокомментировали в ведомстве.

    В адрес владельца территории направлена рекомендация о проведении санитарной обрезки.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматы Происшествия
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