Дерево упало на кафе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы упало дерево прямо на кафе с людьми, передает МИА «Казинформ».

Кадры с места происшествия опубликованы в соцсетях.

Между тем, в управлении экологии и окружающей среды Алматы сообщили, что упавшее дерево находится в удовлетворительном состоянии.

«Специалистами управления экологии и окружающей среды осуществлен выезд на территорию Центрального парка культуры и отдыха, в ходе которого установлено, что произошло падение ветки дерева породы ясень, пострадавших нет. Само дерево находится в удовлетворительном состоянии. Дерево произрастает на прилегающей территории кафе, которое принадлежит ТОО «Алтын Тараз». В соответствии с Правилами содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы, собственник должен производить работы по уходу, в том числе работы по санитарной обрезке деревьев, произрастающих на прилегающей территории», - прокомментировали в ведомстве.

В адрес владельца территории направлена рекомендация о проведении санитарной обрезки.