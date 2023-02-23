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    Деревья массово вырубили в предгорьях Алматы

    23 Февраля 2023, 11:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы специалисты управления экологии и окружающей среды выявили факт незаконной вырубки 63 единиц плодовых деревьев в микрорайоне Нурлытау. Нарушителю грозит штраф в 3,6 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео массовой вырубки деревьев появилось в сети.

    В управлении экологии и окружающей среды Алматы сообщили, что в ходе осмотра территории микрорайона Нурлытау, 46 специалистами управления выявлен факт вырубки 63 единиц плодовых деревьев. Вырубка произведена без разрешительных документов. В связи с чем составлен соответствующий акт обследования.

    «Ущерб от незаконных действий определен в размере 1060 МРП (3 657 000 тенге). Кроме того, в таких ситуациях предусмотрена обязанность виновника осуществить компенсационную посадку. В данном конкретном случае объем компенсационной посадки составляет 3150 деревьев высотой не менее 2,5 м в соответствии с Правилами содержания и защиты зеленых насаждений Алматы», - прокомментировали в управлении.

    По данному факту направлено письмо в департамент полиции Алматы и в Специализированную природоохранную прокуратуру города для принятия дальнейших мер в рамках действующего законодательства.

    Фото: chromethemer.com

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Экология
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