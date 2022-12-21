Депутаты просят пересмотреть оплату труда психологов и соцработников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Магеррам Магеррамов попросил Правительство пересмотреть оплату труда психологов и соцработников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения» психологи и социальные работники оказывают первичную медико-санитарную помощь совместно с врачами общей практики, участковыми, терапевтами, педиатрами. В приказе «Об утверждении правил оказания ПМСП» приводится список услуг, которые оказывают психологи, социальные работники ПМСП. Согласно данному приказу психологи должны проводить занятия по профилактике детского суицида, прием при подозрении на поведенческое психо-активное расстройство, консультирование по социальным вопросам, в том числе по вопросам возрастной адаптации. В свою очередь, социальный работник со средним и высшим образованием должен оказывать следующие услуги: организация и проведение медико-социального обследования, обучение членов семьи пациента основам медицинского ухода и консультирование по социальным вопросам, в том числе вопросам возрастной адаптации», - сказал депутат, озвучивая свой запрос Премьер-Министру РК.

По его словам, психологи и социальные работники согласно другим приказам должны оказывать социальную и психологическую помощь пациентам с туберкулезом, онкопациентам, проводить информационные мероприятия с населением по вопросам охраны репродуктивного здоровья, планирования семьи.

«Психологам и социальным работникам приходится работать с особым контингентом, лицами с инвалидностью. Психологи и социальные работники могут привлекаться для работы с пациентами, состоящими на учете. Также они могут привлекаться для проведения занятий в школах здоровья, учреждениях образования в соответствии с их профилем. В настоящее время в системе здравоохранения психологам и социальным работникам устанавливается сниженная заработная плата на уровне 95 тысяч тенге за ставку, на руки получают 80 тысяч тенге. Также для психологов и соцработников предусмотрен один вид доплаты – это стимулирующий компонент комплексного подушевого норматива. Доплата устанавливается на уровне 10 тысяч тенге. В связи с вышеперечисленным наша фракция считает, что текущая оплата и условия труда не соответствуют тем требованиям, которые предоставляются психологам и социальным работникам в действующих приказах», - подчеркнул Магеррам Магеррамов.

Депутат от фракции Народная партия Казахстана предложил Правительству в целом пересмотреть оплату труда для психологов не только в системе здравоохранения, но и также в других сферах: образовании, МВД и так далее.

«Полагаем, что достойное повышение заработной платы для психологов и социальных работников будут справедливой мерой со стороны Правительства», - добавил Магеррам Магеррамов.





Фото: woplan.net